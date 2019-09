In stazione con il coltello: denunciata una 33enne

Girava per la stazione con fare sospetto e per questo i carabinieri di Santhià, impegnati in un giro di controllo del territorio, hanno pensato di fermarsi per un effettuare una verifica sulla donna. E, in effetti, in possesso della donna, una 33 enne di Bianzé, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri il cui porto in luogo pubblico è vietato.

L'arma è perciò stata sequestrata mentra la donna, gravata da precedenti per reati contro il patrimonio, veniva accompagnata in caserma e denunciata alla Procura della Repubblica per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.