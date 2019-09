Fermato con tre dosi di coca nello zaino

Il suo nome è noto, alle forze dell'ordine, per la frequente presenza ai rave party organizzati in mezza Italia. Nei giorni scorsi, trovato a bighellonare nelle vicinanze di un parco a Santhià, l'uomo è stato controllato dai militari che lo hanno trovato in possesso di tre dosi di cocaina.

E' finito nei guai un 35enne di Val della Torre, centro della provincia di Torino, denunciato dai carabinieri della stazione di Santhià per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



Nel pomeriggio di mercoledì una pattuglia lo ha fermato nei pressi dei giardini della stazione: l'uomo, apparso molto nervoso durante le fasi dell’identificazione, ha insospettito i militari che, ritenendo che potesse occultare qualcosa, lo hanno accompagnato in caserma e sottoposto a una perquisizione personale dalla quale sono saltate fuori tre dosi di cocaina nascoste nello zaino. La droga è stata sequestrata e l'uomo veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.