Incidente, nel tardo pomeriggio di giovedì, sulla strada che dalla rotonda di Roasio porta a Rovasenda.

Nello scontro tra due auto, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, una in codice giallo e una, meno grave, in codice verde.

La dinamica dello scontro è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i soccorsi insieme al personale del 118.

(notizia in aggiornamento)