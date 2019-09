Arrestato mentre ruba al Circolino dell'Isola

Un 25enne nordafricano è finito in manette, nella notte di giovedì, per un tentato furto ai danni del Circolino dell'Isola.

A far scattare le indagini, alle 4 di giovedì, è stata una richiesta di intervento arrivata alla centrale operativa da parte del titolare di un bar di via Trieste ove era scattato l’allarme. Sul posto veniva è stata inviata una pattuglia dell’aliquota radiomobile che, dopo aver notato una finestra forzata, ha visto che, all’interno, c'era una persona che tentava di nascondersi. I due carabinieri sono riusciti a bloccare il malfattore che risultava essere uno straniero nordafricano 25 enne del posto già noto perché già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio che non era riuscito a fuggire con la refurtiva prima dell’arrivo tempestivo della pattuglia.

I carabinieri lo hanno portato per gli accertamenti di rito in caserma dove l'uomo è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero della Procura di Vercelli, messo agli arresti domiciliari, in attesa della convalida, avvenuta giovedì mattina. Il processo è stato fissato il 14 ottobre e nel frattempo avrà l’obbligo di dimora notturna.