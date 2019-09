Aggredisce la vigilante del supermercato: nei guai una vercellese

Aveva aggredito l'addetta alla sicurezza dell'Esselunga di Casale Monferrato nel tentativo - andato a buon fine - di divincolarsi e fuggire dopo aver rubato un centinaio di euro di merce.

A qualche giorno di distanza da quei fatti una 22enne italiana, A.A., residente a Vercelli e mamma di una bimba di un anno, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Casale che, dopo una breve indagine, l'hanno identificata.

La donna, dopo aver nascosto la refurtiva nel passeggino della bimba, aveva superato le casse senza pagare ma era stata fermata dalla sorvegliante. Tuttavia era riuscita a divincolarsi e a fuggire, aggredendo la donna e procurandole lesioni, per fortuna non gravi, al volto. Questo comportamento è valso alla vercellese una denuncia alla Procura della Repubblica con l'accusa di rapina impropria: la giovane è stata anche segnalata al Tribunale dei Minori per l'accertamento dei requisiti sulla potestà genitoriale.

Solo il giorno prima due romene, una residente a Vercelli e una a Crescentino, erano state arrestate per furto aggravato ai danni dello stesso supermercato: anche in quel caso, le donne avevano nascosto la merce (per un valore di mille euro) nella carrozzina in cui dormiva il figlio neonato di una delle due.

