Nuove divise per i 120 addetti Asm operativi sul territorio

Nuove divise per il personale Asm in servizio sul territorio. "Per migliorare i livelli di protezione e di sicurezza degli abiti da lavoro di tutti i dipendenti operativi, ASM Vercelli ha dotato da alcune settimane tutto il personale operativo di un nuovo vestiario aziendale - si legge in una nota - L’operazione rientra in un più ampio intervento organizzativo che ha portato a una complessiva uniformità del differente vestiario di tutte le società del Gruppo Iren".

Le nuove divise, secondo la normativa sulla protezione sui rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono state certificate contro pioggia, freddo e arco elettrico. Hanno inoltre proprietà antistatiche, ignifughe e di alta visibilità.

"Un importante investimento che ha anche un evidente obiettivo comunicativo - conclude la nota dell'azienda - i colori preminenti, blu e giallo, rendono più forte la riconoscibilità aziendale, permettendo di rendere meglio identificabili, gli oltre 120 operativi di ASM Vercelli che ogni giorno con la loro professionalità sono al servizio del territorio e dei cittadini".