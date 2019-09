E' piemontese il primo latte fresco, pastorizzato e contenente Beta-Caseina

"Questo latte - ha spiegato Laura Cavallarin, ricercatrice del CNR - ISPA, coinvolto nel progetto - è più digeribile, perché non fa l'effetto di quello normale, cioè non rallenta il transito intestinale". "Non è costruito in laboratorio, - ha proseguito - ma naturalmente presente in alcune razze di mucche. La selezione per l'alta produzione ha fatto si che si perdesse la proteina Beta-Caseina". Gli animali sono allevati in quattro aziende agricole sparse tra la provincia di Cuneo e Torino.