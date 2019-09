Beccati con 250 euro di refurtiva negli zaini

Li hanno pescati con 250 euro di refurtiva nello zaino. Due denunce, nel pomeriggio di martedì, da parte dei carabinieri della Stazione carabinieri di Santhià, intervenuti dopo una richiesta da parte del direttore del supermercato Famila che aveva segnalato la presenza di due clienti che si aggirano tra gli scaffali con fare sospetto.

Una pattuglia si è diretta immediatamente sul posto. Tutto vero. Una coppia di coetanei 45enni di Ghislarengo, già noti per reati contro il patrimonio, avevano occultato negli zaini generi alimentari e d’abbigliamento per un valore complessivo di oltre 250 euro. La refurtiva è stata restituita al direttore, mentre i due sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente deferiti per tentato furto aggravato in concorso.

Oltre a ciò, i due, non residenti in quel Comune, gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, avendo commesso un reato della medesima indole, non essendo lecita la loro presenza in loco, sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Santhià, misura di prevenzione che eviterà che possano tornare nei prossimi anni. Tale provvedimento è stato inviato alla Questura di Vercelli per l’emanazione.