"Per me non c'è mai una lettera?"... E i postini gliene scrivono una

Che momento di grande emozione: ricevere una lettera tutta per sé. Un regalo insperato per il piccolo Matteo, asiglianese di 6 anni che, scendendo con la mamma a ritirare la posta, da giorni chiedeva se c'era qualcosa anche per lui.

E, un giorno, il suo desiderio si è avverato. Tutto merito di una postina, la signora Renata, che ha coinvolto i suoi colleghi in un'iniziativa dolce e simpatica: firmare un breve messaggio per il piccolo. Messaggio poi viene lasciato a domicilio, nella buca delle lettere, proprio come la corrispondenza "dei grandi".

A raccontare l'accaduto, pubblicando un post sul Facebook per cercare l'autrice di quel bel gesto, è stata la mamma del piccolo: "Qualche giorno fa. Suona il campanello.. È il postino. Io e mio figlio Matteo scendiamo a prendere la posta e lui chiede se c'è qualche busta anche per lui. Deluso per la risposta negativa torna su, si siede sul divano con il broncio e le braccia conserte, passano 10 minuti gli propongo di fare una partita ad Uno e tutto passa. Dopo qualche giorno troviamo nella buca delle lettere una busta per Matteo".

All'interno c'è un bigliettino, con scritto: "Questo biglietto è solo per te, Matteo. Con simpatia da tutti i postini di Vercelli". A sottoscriverlo un bel numero di portalettere.

"Grazie postina. Hai reso felice il mio bambino - scrive la mamma raccontando l'episodio -. Se qualcuno conoscesse la postina che fa il giro ad Asigliano Vercellese porga I nostri ringraziamenti per questo gesto così dolce ed umano".

Una segnalazione che, per una volta nel turbolento mondo dei social, ha ottenuto solo commenti positivi e moltissime condivisioni. Davvero un pensiero bello e dolce che, di certo, il piccolo Matteo non potrà dimenticare.