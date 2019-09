Rione Concordia: via alle potature e agli interventi nelle case Atc

Sopralluogo agli immobili di edilizia residenziale pubblica in Rione Concordia, mercoledì mattina, da parte del vice sindaco Massimo Simion (che ha anche la delega ai Lavori Pubblici), dell’assessore alla Casa, Patrizia Evangelisti e del consigliere comunale Romano Lavarino. L'obiettivo era quello di stilare un elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nei fabbricati di proprietà di Atc del quartiere

Con gli amministratori erano presenti anche Fabio Martelli, direttore pro tempore di Atc Piemonte Nord e il tecnico responsabile delle manutenzioni Andrea Volpati. "I responsabili dell'Agenzia territoriale per la casa - spiegano Simion ed Evangelisti - hanno assicurato che per la prossima settimana verrà effettuato il taglio dell’erba più volte sollecitato dall’amministrazione nelle le aree verdi di loro proprietà e rimossi i monconi di vecchi tronchi di alberi; verrà effettuata la potatura degli arbusti a chioma folta e la manutenzione dell’altalena e delle panchine dei giardinetti".

Inizialmente, dunque, verranno eseguiti semplici lavori di manutenzione ordinaria attesi dagli inquilini.

"Grazie a un gioco di squadra che, oltre all’amministrazione, coinvolge Atc Piemonte Nord e gli inquilini che desiderano vivere in un ambiente più bello e ordinato - dice Simion - Per quanto riguarda gli interventi più impegnativi, sono previsti lavori di manutenzione sugli ascensori dei fabbricati in via Martiri del Kiwu 57. Siamo consapevoli delle difficoltà economico finanziarie del sistema delle agenzie per la Casa del Piemonte, che purtroppo sta limitando la programmazione degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie, ma auspichiamo che con l’entrata in carica del nuovo consiglio di amministrazione nel mese di ottobre, possa crescere l’attenzione verso il patrimonio immobiliare della città di Vercelli”.

Mercoledì prossimo è stato programmato un ulteriore sopralluogo presso le case popolari di via Dante.