Nuovo primario per la struttura di Psichiatria dell'Asl

Da primo ottobre, Luca Tarantola è il nuovo direttore della Psichiatria dell’Asl di Vercelli. Classe 1967, originario di Pavia, Tarantola si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1992 e nel 1996 ha conseguito la specializzazione in Psichiatria e psicoterapia. Proviene dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia dove dal 2000 ha ricoperto ruoli di responsabilità in diversi settori e strutture del Dipartimento. Tra questi la direzione della struttura semplice “Attività, Emergenze territoriali, rapporti con il territorio”. Non è la sua prima volta a Vercelli perché già nel 1999 ha lavorato per un anno per l’ASL VC all’interno del dipartimento di salute mentale.

Autore di numerose pubblicazioni e comunicazioni congressuali, ha svolto e continua a svolgere – come docente a contratto – lezioni per il corso di laurea triennale in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Dal 2009 al 2013 è stato consulente specialista psichiatra a supporto della Commissione Parlamentare di Inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale ( Senato della Repubblica Italiana XVI Legislatura) nell’ambito dell’indagine sui Servizi di Salute Mentale, sui Servizi per le Dipendenze patologiche e sulle condizioni di vita e di cura negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) italiani.

Presidente del Consiglio Direttivo 2017 – 2019 della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale – Sez. Lombardia ( SIRPLo) è costante il suo impegno anche in attività di rete sociale sul territorio pavese e lombardo con associazioni di categoria di familiari e utenti.