Diapsi, tre laboratori per chi vuole "mettersi in gioco"

Ripartono i laboratori della Diapsi che accompagneranno nei prossimi mesi i ragazzi che frequentano l'associazione ma anche tutte le persone che abbiamo voglia di mettersi in gioco, per acquisire nuove comptenze: il Laboratorio di Teatro (condotto da Lodovico Bordignon di Faber Teater); il corso di Yoga (condotto da Ulla Capra); il corso di Maglia e uncinetto (condotto da Linda Pittarella).



"Tutte le attività - spiegano dall'associazione - sono aperte a chiunque voglia mettersi in gioco e acquisire nuove abilità, dedicando del tempo al proprio benessere psico-fisico e alla relazione con gli altri".

Ad aprire le danze sarà il laboratorio di teatro, con la prima lezione lunedì 23 settembre alle 20 la palestra della Scuola Rodari in via Borsi. Come di consueto il Laboratorio sarà condotto da Lodovico Bordignon di Faber Teater. Poi sarà il turno del Corso di Yoga, che partirà giovedì 3 ottobre alle 17.30 alla palestra Mazzini in piazza Mazzini 2 a Vercelli. Anche quest'anno a condurre il corso sarà Ulla Capra. Il Corso di Maglia e Uncinetto riprenderà martedì 22 ottobre dalle 17 alle 19 nella nuova sede di Diapsi al primo piano del Loggiato di San Pietro Martire (ingresso da via Dante 91 o dall'ex parcheggione). A condurre il corso sarà Linda Pittarella.