Amazon Vercelli per i bimbi della terapia neonatale

Amazon ha effettuato una donazione a favore di Cuore di Maglia, associazione piemontese fondata nel 2008 dall’imprenditrice Laura Nani e che coinvolge volontari sparsi in tutta Italia che realizzano a maglia cappellini, scarpine, dudù e copertine, per avvolgere, scaldare e colorare i piccoli pazienti ricoverati in ben 90 reparti di Terapia Intensiva Neonatale in tutto il Paese.

Un gruppo di volontarie dell’associazione ha visitato il centro di distribuzione Amazon di Vercelli e alcuni dipendenti hanno potuto ammirare e toccare con mano i primi prodotti realizzati grazie ai gomitoli donati dall’azienda. Lo scorso mese di giugno, infatti, il comitato locale di Amazon della Comunità aveva donato all’associazione diversi gomitoli di lana 100% Pura Lana Merinos Extrafine Irrestringibile, l’unica indicata per la realizzazione di capi per neonati.

Stefania, delegata per Novara dell'Associazione di volontariato Cuore di Maglia presente alla visita al magazzino, ha commentato: “Ringraziamo Amazon per la donazione ricevuta. Per noi è davvero importante offrire tutto il sostegno possibile ai bambini e ai loro genitori, dando loro un effetto di accoglienza e calore durante i periodi nelle terapie intensive”.