Amazon al fianco dei bimbi malati di tumore

Si chiama "Amazon Goes Gold" ed è la campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile condotta in tutti i centri Amazon del mondo nel corso del mese di settembre.

Obiettivo della campagna è sensibilizzare clienti e dipendenti sulla malattia, la sua incidenza e le possibilità di cura, facendo luce sull'incredibile lavoro svolto dagli ospedali e dalle associazioni per aumentare i tassi di sopravvivenza e trovare una cura per il cancro infantile.

In Italia, ogni anno, circa 2.200 tra bambini e adolescenti si ammalano di tumore o leucemia. Grazie ai progressi fatti dalla ricerca negli ultimi decenni circa l’80% dei malati guarisce, ma per il restante 20% non sono state ancora individuate terapie efficaci e cure specifiche.

La prima iniziativa in calendario è giovedì 19 settembre, giornata in cui i dipendenti di Amazon nel mondo andranno al lavoro indossando il pigiama, per manifestare la propria vicinanza ai piccoli pazienti che passano le loro giornate nelle camere degli ospedali. La sede di ciascun Paese che registrerà il maggiore coinvolgimento nell’iniziativa sarà premiata con la somma di 45mila euro da donare interamente al reparto oncologico pediatrico dell’ospedale individuato dai dipendenti del sito vincitore. In Italia saranno coinvolti i siti di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti), Torrazza Piemonte (Torino) e Vercelli. Sempre il 19 settembre, nei centri di ditribuzione di Castel San Giovanni e Passo Corese, si terranno speciali visite guidate aperte a tutti.

Per ogni persona che si presenterà al tour vestita in pigiama, Amazon donerà una quota pari a 5 euro, rispettivamente all’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica – AGEOP che opera al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Santa Orsola-Malpighi di Bologna e all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Le donazioni continueranno nelle prossime settimane: i centri di distribuzione, i centri di smistamento, i depositi di smistamento e le altre sedi Amazon in Italia contribuiranno a sostenere strutture sanitarie e associazioni che si occupano di aiutare bambini affetti da tumore e le loro famiglie, per un totale di oltre centomila euro. Per seguire tutte le iniziative della campagna di Amazon Goes Gold ci si può collegare a: https://www.aboutamazon.it/nella-comunita/amazon-goes-gold.