Taglio dei vitalizi: la Regione risparmia 600mila euro l'anno

Risparmi per 600mila euro l'anno grazie alla rideterminazione dei circa 188 assegni vitalizi pagati dalla Regione. L'iter che era stato avviato a fine luglio dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, prosegue con l'approvazione in aula del provvedimento.

“Un passaggio istituzionale che dimostra il Buon Governo della Lega e l’attenzione verso i più deboli - commenta Alberto Preioni, presidente dl gruppo Lega Salvini Premier Piemonte - Ancora una volta dimostriamo così di voler migliorare, con atti concreti, le sorti di un Paese in cui permangono vaste sacche di povertà. Mentre altri partiti si sciolgono, noi lavoriamo su tutti i temi dell’Agenda per traghettare il Piemonte e l’Italia verso un futuro più sereno”.

La riforma prevede il calcolo dei vitalizia secondo il metodo contributivo, in conformità coi contenuti dell’Intesa Stato-Regioni dell’aprile 2019. "Si è trattato di adempiere alla nuova norma nazionale: in caso contrario sarebbero state applicate al Piemonte sanzioni come il taglio del 20% dei trasferimenti - aggiunge ancora Preioni -. Inoltre, sempre oggi votato anche il taglio dei doppi vitalizi. Si tratta di circa una quindicina di casi in cui il titolare dell’assegno è al contempo titolare di secondo assegno, di altra Regione, dello Stato o dell’Europa. Il risparmio annuo, in questo caso, ammonta a 145 mila euro”.

Il denaro risparmiato verrà utilizzato per le scuole piemontesi.