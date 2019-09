"Lavori agli ascensori Atc: Catricalà non ha alcun merito"

Riceviamo e pubblichiamo.

Finalmente, dopo anni di immobilismo, con un’amministrazione nuova e a trazione Lega le cose cambiano. Evidentemente i visibili miglioramenti infastidiscono, soprattutto a chi millanta di avere trovato soluzioni.Riguardo al caso ascensori Atc, infatti, ci teniamo a sottolineare che abbiamo ereditato molti impianti fermi (da più di due mesi) e che in questo lasso di tempo l’impegno per una risoluzione il più celere possibile è stato costante da parte dell’assessore competente in costante contatto con Atc.

Quanto sopra è stato ufficializzato con nota pec del Comune datata 9 settembre e di data odierna il resoconto sugli interventi: sostituzione e accorciamento funi, sostituzione quadro di manovra e del gruppo operatore porte automatiche e così via. Ho creato un buon contatto con i responsabili di Atc, tant’è che le richieste che ho rappresentato sono sempre state accolte con piena disponibilità al fine di costruire una collaborazione efficace e risolutiva.

Mi dispiace smentire ufficialmente quanto leggo sui social, ma le priorità e il lavoro svolto finora non sono per nulla opera del consigliere Michelangelo Catricalà, il quale resta sempre bene accetto per una fattiva collaborazione poiché attendo una sua chiamata in tal senso dal primo consiglio comunale.

Tornando ai fatti, la manutenzione ordinaria è stata comunque protratta per tutto il tempo altrimenti la problematica si sarebbe estesa e il primo lotto relativo agli interventi straordinari sugli ascensori verrà autorizzato in settimana.

Concludo dicendo che non avrei nemmeno dato così tanto clamore per la sistemazione degli ascensori in quanto la soddisfazione dei cittadini per me è il miglior riscontro. Chi preferisce la burocrazia può leggere la cronologia di lettere e atti ufficiali di mia competenza.