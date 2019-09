"Motori & Sapori", evento di successo al Trompone

Un grande raduno di camion, autobus, moto e autovetture del Novecento - con un ricco e gradito programma composto da una pluralità di molteplici valide attrattive culturali ed enogastronomiche per grandi e piccini - ha richiamato da tutta Italia nel vercellese sabato 14 e domenica 15 Settembre scorsi centinaia e centinaia di entusiasti partecipanti.

Appassionati del genere - ma anche famiglie, bambini, uomini e donne di tutte le età - riuniti a Moncrivello (VC) in virtù dell’amore per i motori d’epoca nel segno della solidarietà rivolta, con un’apposita raccolta fondi, al complesso ricettivo-religioso del Santuario della Beata Vergine del Trompone, presso il quale nacque e si consumò la missione del Beato Luigi Novarese, Fondatore dei Silenziosi Operai della Croce.

Questo, in sintesi, il successo della Settima Edizione di ‘Motori & Sapori al Trompone’, un evento promosso dalla rinomata e altrettanto seguita Associazione di Veicoli Storici ‘Quattro Assi Più’ fondata e presieduta da Carlo Marazzato in collaborazione con il C.I.C.S (Circolo Italiano Camion Storici) e L.A.M. (Lega Antichi Motori) con main partner il ‘Gruppo Marazzato’.

Moltissime le personalità autorevoli del mondo del collezionismo italiano a quattro ruote intervenute per l’occasione, tra cui in primis Roberto Iatì e Lucio Fiore, rispettivamente Vice Presidente e Conservatore del ‘Registro Fiat Italiano’, Dario Bosio e Maria Luisa Massardi (Presidente e Vice Presidente della L.A.M.) Gianpaolo Arborio, giornalista, Assessore al Bilancio del Comune di Cigliano nonché Fondatore e Presidente dell’Associazione ‘Esabus’ (stimatissima in Piemonte e in tutta Italia per quanto concerne gli autobus storici).

I quali convivialmente, con il resto dei numerosi partecipanti, sabato 14 Settembre presso lo showroom privato ove è custodita l’ampia e pregiata raccolta personale di camion storici targata ‘Marazzato’, hanno altresì festeggiato a sorpresa il compleanno di Carlo Marazzato omaggiandogli due prelibate torte di frutta fatte preparare appositamente dalla Lega Antichi Motori per l’occasione, al termine del pranzo sociale seguito all’assemblea dell’Associazione ‘Quattro Assi Più’.

Esprime viva soddisfazione l’eclettico e instancabile Carlo Marazzato, generoso promotore dell’affollata kermesse, industriale vercellese leader di settore, con il ‘Gruppo Marazzato’ da lui fondato, nel campo delle soluzioni ecologiche per l’ambiente, nonché titolare della più grande collezione di camion storici in Europa (ne possiede oltre 250 di grandissimo valore storico): “Anche quest’anno la gente ha risposto positivamente alla nostra raccolta fondi a favore delle strutture ricettive annesse al complesso del Santuario del Trompone. Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che hanno partecipato, ed egualmente tutti gli amici, i collaboratori e i sostenitori che hanno prestato il proprio prezioso servizio nell’organizzazione della manifestazione, perché sempre maggiore sia l’attenzione verso questa primaria realtà del nostro territorio”, dichiara il noto imprenditore.

Gli fa eco Gianpaolo Arborio: “E’ bello vedere questo grande insieme di veicoli industriali d’epoca, ancora circolanti e funzionanti, anche nella zona di Cigliano, dov’erano presenti, in anni distanti, un’azienda di trasporto persone e una merci. Carlo Marazzato è un solido punto di riferimento in Italia e all’estero per tutti gli appassionati degli autocarri d’epoca e non solo. A lui, e a alla sua prestigiosa collezione, che anche quest’anno si è notevolmente ancor più arricchita e ampliata di pezzi unici, finemente restaurati fedelmente all’originale e nuovamente reimmatricolati e rimessi in circolazione, il miglior augurio di fare ancora tanta strada sulle vie della cultura d’impresa, della solidarietà sincera e del costume italiano, di cui l’amico fraterno collezionista e i suoi amati mezzi sono tutti testimoni unici ed esemplari”.

Per Maurizio Scandurra, giornalista radiotelevisivo, scrittore e saggista cattolico, anche lui presente all’evento, “quello che si è respirato nel weekend del 14 e 15 Settembre tra Stroppiana e Moncrivello è un clima armonico e cordiale, prodromico a progetti importanti che trovano piena attuazione nel recupero del binomio imprescindibile radici e memoria. Carlo Marazzato, la Signora Mara sua consorte, i loro figli oggi alla guida del fiorente Gruppo che porta fieramente il loro cognome, i loro dipendenti, i soci affiatati e lo staff coeso dell’Associazione ‘Quattro Assi Più’ e il gran numero di amici e appassionati attorno a loro riuniti testimoniano appieno nel concreto come il bene capace di restare nel tempo sia il risultato vincente e indiscusso di una piena condivisione di ideali e intenti tutti all’insegna della migliore, autentica filantropia: sia in termini di aiuto concreto al prossimo, che di preservazione di un’eredità culturale di settore unica nel suo genere. Che merita, come nel caso dei camion storici e di tutti gli altri veicoli frutto del nostro glorioso passato industriale – come già ampiamente ben sottolineato, nei giorni precedenti la riuscita iniziativa, anche dal Professor Alessandro Meluzzi in occasione di questa speciale ricorrenza culturale, sociale, solidale e aggregativa insieme - di essere opportunamente conservata e tramandata per poter essere degnamente fruita e vissuta anche dalle generazioni future”.