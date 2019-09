Salvataggio di un cigno nero, finito "lontano da casa"

Operazione di recupero di un cigno nero, nella mattina di lunedì, da parte dei Vigili del fuoco di Varallo. Intorno alle 9 una squadra di Varallo è intervenuta in località Bornate di Serravalle Sesia per recuperare un cigno nero proveniente dallo specchio d'acqua del Parco Magni di Borgosesia. L'animale era finitoaa circa 2 chilometri dalla sua zona. Dopo averlo messo al sicuro, i Vigili del fuoco lo hanno riportato e rimesso in libertà al Parco Magni.