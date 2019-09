Lavori in vista per nove ascensori delle case Atc

Buone notizie per alcuni vercellesi, residenti in palazzine Atc nelle quali, da tempo, ci sono problemi con gli ascensori. L'Atc ha infatti programmato interventi di manutenzione su nove impianti delle palazzine di via Goito 19, via Rimembranza 64, via Prati 5, via don Necco 14, via Garrone 18. A renderlo noto è il consigliere comunale Michelangelo Catricalà, del Movimento 5 Stelle, che, da tempo segue le problematiche legate all'edilizia popolare e i problemi di chi vive in questi appartamenti.

"In alcune palazzine gli ascensori su cui intervenire sono persino più di uno - spiega Catricalà -. A seguire saranno effettuati altri interventi, secondo un ordine di priorità individuato". Potranno presto tirare un sospiro di sollievo, dunque, le persone che vivono in questi edifici: in molti casi si tratta di anziani o persone con difficoltà motoria che potranno riconquistare un minimo di indipendenza.

Ma, per un problema in via di risoluzione, ce ne sono molti altri da affrontare.