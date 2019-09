Contro l'Italia delle poltrone

Riceviamo e pubblichiamo.

Sindaci, Assessori, Consiglieri Regionali, Governatori Regionali si sono trovati assieme a Matteo Salvini per un confronto delle esperienze di amministrazione pubblica e sulle necessita' di cittadini e territori, a testimoniare che esiste un'Italia vera che amministra e sta con i cittadini, che la politica non si fa chiudendosi a palazzo ma anche tra la gente, ascoltandola e sopratutto con un mandato elettorale dato da decine di milioni di cittadini che vanno a votare, in contrasto con le poche migliaia che su una piattaforma privata fanno prendere decisioni ad altri movimenti.

Tra i 500 amministratori presenti da tutta Italia, per la Lega di Vercelli e Valsesia erano presenti i Consiglieri Regionali Alessandro Stecco e Angelo Dago, l'Assessore Maurizio Tascini in rappresentanza della Lega in giunta a Vercelli, oltre a molti Sindaci, tra i quali Anna Ranghino di Olcenengo che ha preso la parola in rappresentanza di tutti gli altri.