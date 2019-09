Si schianta contro un albero: 29enne ferito

Stava percorrendo la strada che da Lomello conduce in direzione Mede, quando improvvisamente forse per una distrazione o un lieve malore, un uomo di 29 anni ha perso il controllo della propria auto, una Golf, schiantandosi contro un albero ai bordi della carreggiata in viale Unione Sovietica. Il veicolo, dalla violenza dell'urto, dopo l'impatto si è ribaltato su una fiancata, abbattendo in parte l'arbusto.

Il conducente del mezzo, residente a Mede, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica, sul posto i Vigili del fuoco di Mede per liberare il ferito dall'abitacolo e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice verde al civile di Vigevano, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso e sgombero del veicolo sulla sede stradale.