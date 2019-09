Apprezzata grafica muore a soli 35 anni

Una tragedia che lascia attoniti e senza parole la comunità di Biella e del Biellese. È morta, a soli 35 anni, Valentina Cattaneo, dopo aver lottato strenuamente contro un male che non le ha lasciato scampo.

Grafica di E20 Progetti, era molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro e le sue realizzazioni che abbracciavano guide, opuscoli e cataloghi per le maggiori mostre del territorio e non. Tra le pubblicazioni realizzate, molti libri d'arte dedicati anche ai tesori del vercellese.

Lascia nel dolore i suoi familiari, i colleghi e gli amici, profondamente colpiti da questa notizia. I funerali si terranno domani, lunedì 16 settembre, nella chiesa di San Paolo di Biella, alle 10.30.