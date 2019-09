Terribile schianto: due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite in modo grave e trasportate in ospedale, una in codice giallo e una in codice rosso, dopo un drammatico incidente avvenuto a Santhià poco prima delle 18.

Per cause in via di accertamento, una moto e un'auto alimentata a gpl si sono urtate violentemente mentre percorrevano la provinciale 143: ad avere la peggio le persone che viaggiavano a bordo della moto che hanno riportato gravi ferite e lesioni. Per i soccorsi del ferito più grave è intervenuto l'elicottero che effettuato il trasporto al Maggiore di Novara in codice rosso, mentre l'altra persona è stata portata a Vercelli, in codice giallo. Pressoché illesa, ma fortemente spaventata, la giovane al volante dell'auto.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute le squadre del Comando Provinciale di Vercelli, distaccamento permanente di Livorno Ferraris e distaccamento volontario di Santhià per mettere in sicurezza tutti i mezzi coinvolti e tutta l’area interessata dall'incidente, oltre al personale sanitario del 118 e ai Carabinieri di Santhià per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto.