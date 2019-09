Printmaking Vercelli alla Biennale di grafica d'arte a Kazan

Quinta Biennale Internazionale di grafica d’arte "Rider" presso la Galleria Nazionale d'Arte a Kazan, con più di 120 artisti provenienti da 15 paesi. Roberto Gianinetti, vincitore della precedente Biennale, ha inaugurato una mostra personale (vedi la terza foto, quella più in basso) e ha tenuto una master class per l’occasione.

Per questo prestigioso evento sono state selezionate alcune opere di artisti dell’Associazione Printmaking Vercelli e in particolare Albina Dealessi, Pierangela Orecchia, Silvana Sabbione, Paolo Sghizzi, Renata Torazzo e Caterina Valentini. Vincitrice della IV edizione Vera Karaseva, della Graphcom di Kazan le cui opere sono state esposte a Vercelli in occasione della mostra Intergraphica Vercelli Medievale Magna Carta Copia Conforme tenutasi a Vercelli lo scorso Aprile.

L’esposizione delle opere di artisti polacchi è stata curata da Magdalena Kacperska dell’Accademia di Łódź.

La mostra durerà fino al 10 novembre.