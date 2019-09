Monza 1 Pro Vercelli 0. Bianchi a testa alta

Commento

Rivediamo i frangenti più importanti della gara.

Il gol, due gol sprecati e una parata provvidenziale di Moschin per il Monza.

Una traversa e una punzione che non entra grazie a un miracolo del portiere del Monza per la Pro Vercelli.

Insomma, la squadra di Gilardino, al cospetto di una squadra con elementi che non sfigurerebbero in B (ma Bellusci farebbe comodo anche a qualche squadra di A) perde, ma esce dal Brianteo a testa alta. Lo 0 a 0 ci poteva stare. Peccato. Questa però è una bella Pro.









Primo tempo

Monza subito avanti, già un corner dopo venti secondi.

Prima impressione dopo 10 minuti. La Pro gioca concentrata, ma il Monza ha giocatori che per la C sono un lusso. In tutti i reparti, insomma sarà dura.

Gran giocata di Mal che dalla distanza riesce a tirare, bene anche, mentre sta perdendo l'equilibrio. Palla alta, peccato. Bello il gesto tecnico.

Dietro (siamo al 23') la coppia Masi-Auriletto chidue il chiudile, Gli straordinari, però, alla lunga stancano.

I tre di centrocampo (Graziano, Schiavon, Mal) sono in difficoltà nel tessere trame offensive, ma sono anche bravi a pressare, a non concedere spazi a Chiericò e compagni.

Ma alla mezz'ora il Monza si mangia un gol fatto con Finotto che, tutto solo davanti a Moschin, spara sul fondo.

Risponde la Pro con Varas che si destreggia tra due avversari e poi serve Mal: bordata potente dal limite, fuori di poco.

Risponde Lepore dalla distanza, para sicuro e blocca Moschin.

La Pro cresce e Masi, al momento, giganteggia.

Prova dalla distanza Franchino, alto, siamo alla mezz'ora.

38', primo corner per la Pro, alleluja; il Monza è a quota 6.

Il portiere del Monda, Lamanna, lancia lunghissimo Brighenti, sbroglia tutto Moschin con una provvedienziale colpo di testa, appena fuori area.

Moschin in serata: cross dalla sinistra per la testa di Brighenti, il portiere vercellese esce coi pugni e salva,





Secondo tempo.

Anastasio, tiraccio sopra la traversa, siamo al 52'.

Punzione con schema del Monza, palla a Brighenti ma Moschin, con una prontezza di riflessi da marziano, respinge di piede. È il 55'.

Manza avanti tutta, Pro Vercelli bloccata nella propria metà campo.

Altro errore degli avanti brianzoli: D'Errico serve Brighenti che solo davanti a Moschin riesce a mangiarsi un gol già fatto (imitando Finotto). Mezz'ora al termine.

Quattro sostituzioni al 66'. .

Mosti, Marchi e Gliozzi pronti a entrare nel Monza: escono Brighenti, Finotto, Chiricò.

Cambio anche per la Pro. Esce Cecconi, entra Comi.

Brocchi, insomma, ha cambiato il tridente davanti.

Corner per la Pro, lo batte Franchino, gran testata di Comi, traversa.

È giusto che anche il Monza tremi.

Armellino, cross dalla destra, Moschin respinge, la palla arriva ad Anastasio che trafigge Moschin anche a causa di una deviazione che spiazza il portiere. Monza 1 Pro Vercelli 0 al 72'.

Gilardino, doppio cambio. Entrano Simone Rosso (per Varas) e Della Morte (per Azzi).

Manca un quarto d'ora più recupero.

Pro Vercelli vicina al pari con una punzione di Quagliata alla... Mammarella: miracolo di Lamanna in tutffo.

Gilardino manda in campo anche Russo, esce Mal. Si passa al 4-2-3-1.

Qualche disattenzione difensiva dei bianchi, ma ci sta, la squadra è allungata e stanca.

Quattro di recupero.

È finita.





Marcatori

Anastasio (M) al 72'.





Ammoniti

Masi (Pvc) Chiricò (M) Schiavon (PVc)









MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore (Sampirisi dall'80'), Scaglia, Bellusci, Anastasio; D’Errico (Icolano dall'80'), Fossati, Armellino; Chiricò (Mosti dal 66'); Finotto (Gliozzi dal 66'), Brighenti (Marchi dal 66').

A disposizione: Sommariva, Galli, Marconi, Mosti, Palazzi, Iocolano, Negro, Marchi, Di Munno, Franco, Sampirisi, Gliozzi. All. Brocchi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal (Russo dall'84'); Azzi (Rosso dal 76'), Cecconi (Comi dal 66'), Varas (Della Morte dal 76').

A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Comi, Rosso, Bani, Grossi, Ciceri, Della Morte, Volpe, Russo, Romairone. All. Gilardino.





Arbitro Rutella della sezione di Enna