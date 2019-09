Il Monza è spaziale ma la Pro Vercelli tiene

Monza e Pro scendono in campo (foto Gabriella Biasone)

Commento al primo tempo

Un Monza spaziale (si vede dal possesso palla, dai palleggi, dai preziosismi) non riesce a trovare lo spunto per passare in vantaggio, ed è bloccato, nel primo tempo, da una Pro Vercelli che gioca sulle ripartenze e gioca a viso aperto, senza chiudersi. Buona la prova di Moschin, Masi e Mal. Poi i due terzini, Franchino e Quagliata, e Varas, autore di qualche spunto interessante.





Primo tempo

Monza subito avanti, già un corner dopo venti secondi.

Prima impressione dopo 10 minuti. La Pro gioca concentrata, ma il Monza ha giocatori che per la C sono un lusso. In tutti i reparti, insomma sarà dura.

Gran giocata di Mal che dalla distanza riesce a tirare, bene anche, mentre sta perdendo l'equilibrio. Palla alta, peccato. Bello il gesto tecnico.

Dietro (siamo al 23') la coppia Masi-Auriletto chidue il chiudile, Gli straordinari, però, alla lunga stancano.

I tre di centrocampo (Graziano, Schiavon, Mal) sono in difficoltà nel tessere trame offensive, ma sono anche bravi a pressare, a non concedere spazi a Chiericò e compagni.

Ma alla mezz'ora il Monza si mangia un gol fatto con Finotto che, tutto solo davanti a Moschin, spara sul fondo.

Risponde la Pro con Varas che si destreggia tra due avversari e poi serve Mal: bordata potente dal limite, fuori di poco.

Risponde Lepore dalla distanza, para sicuro e blocca Moschin.

La Pro cresce e Masi, al momento, giganteggia.

Prova dalla distanza Franchino, alto, siamo alla mezz'ora.

38', primo corner per la Pro, alleluja.

Il portiere del Monda, Lamanna, lancia lunghissimo Brighenti, sbroglia tutto Moschin con una provvedienziale colpo di testa, appena fuori area.

Moschin in serata: cross dalla sinistra per la testa di Brighenti, il portiere vercellese esce coi pugni e salva,

































Marcatori





Ammoniti









MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Anastasio; D’Errico, Fossati, Armellino; Chiricò; Finotto, Brighenti.

A disposizione: Sommariva, Galli, Marconi, Mosti, Palazzi, Iocolano, Negro, Marchi, Di Munno, Franco, Sampirisi, Gliozzi. All. Brocchi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Azzi, Cecconi, Varas.

A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Comi, Rosso, Bani, Grossi, Ciceri, Della Morte, Volpe, Russo, Romairone. All. Gilardino.





Arbitro Rutella della sezione di Enna