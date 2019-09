Tremendo scontro a Fontaneto: un morto e un ferito grave

Grave incidente stradale sabato mattina intorno alle 8 nell’abitato di Fontaneto d’Agogna, in via Stazione. Due auto si sono scontrate. Ferite tre persone, una delle quali è rimasta a lungo incastrata nelle lamiere contorte della vettura ed è spirata all'arrivo in ospedale.

L'uomo, un ottantenne secondo le prime informazioni, in condizioni gravi, è stato liberato dalle lamiere e portato all’ospedale più vicino, quello di Borgomanero, dove purtroppo è morto. Un’altra persona ferita, inizialmente classificata in codice verde, si è aggravata ed è a sua volta ricoverata a Borgomanero in codice giallo Un terzo ferito, in codice rosso è in rianimazione a Novara.