Sei alla ricerca di pareti attrezzate moderne? Segui i consigli degli esperti di ArredaTV.com

Hai un’ampia parete della sala da arredare e sei alla ricerca di mobili per soggiorno moderni? Prima di lasciarti andare ad un acquisto d’impulso, segui i consigli degli specialisti di ArredaTV, in merito a come selezionare le pareti attrezzate moderne più adatte alle tue esigenze ed alle tue tasche.

Sul mercato troverai una vastissima selezione di mobili per soggiorno e pareti attrezzate di varie tipologie, che differiscono per stile, qualità dei materiali e fasce di prezzo. Quali elementi vanno tenuti in considerazione per effettuare una scelta?

Uno dei primi fattori da considerare è lo stile del tuo arredamento, correlato ai tuoi gusti personali. Arredamenti classici o dal design moderno, shabby chic o industrial, etnico o contemporaneo…le possibilità di scelta sono pressoché infinite. Cerca di mantenere una linea uniforme ed un orientamento piuttosto preciso, evitando di accostare mobili che appartengono a stili diametralmente opposti.

La qualità dei materiali è un altro elemento di scelta molto importante. Cerchi una parete attrezzata che sia resistente e durevole oppure ti piace rinnovare l’arredamento dopo pochi anni, seguendo le novità del mercato e le ultime mode?

In merito alla qualità dei materiali, una prima classificazione di massima si può fare tra i prodotti made in Italy e quelli di importazione (Cina, Turchia, Romania, etc…). Solitamente i prodotti made in Italy hanno una fascia di prezzo più alta, che coincide con una scelta dei materiali di qualità superiore e con una produzione più attenta alle finiture ed ai dettagli.

I prodotti d’importazione sono molto più economici, ma presentano spesso difetti nei dettagli e nelle finiture, come ad esempio bordature irregolari, cromature non uniformi, fragilità dei componenti. Anche i materiali utilizzati sono solitamente quelli più economici e di bassa fascia.

Parliamo ora di prezzi. In linea di massima il prezzo riflette spesso la qualità dei materiali e del processo produttivo. Non credere agli slogan del tipo “massima qualità al minimo prezzo”. E’ illogico pensare che un’azienda possa vendere un prodotto di alta qualità ad un prezzo basso…così come sarebbe deleterio vendere un prodotto di bassa qualità ad un prezzo alto.

Quali sono i materiali migliori e quelli invece di qualità più bassa? Il legno massello è sicuramente un materiale di alta qualità, durevole nel tempo, ma viene utilizzato per prodotti di alta fascia. Molto diffusi sono invece i pannelli derivati da particelle di legno, come gli ottimi MDF o i laminati HPL. Di qualità inferiore ma molto economici sono i pannelli di truciolare nobilitato o melaminico.

Negli ultimi anni stanno prendendo piede sempre più spesso nella realizzazione di pareti attrezzate moderne anche materiali come l’acciaio o il metacrilato. Sono materiali che richiedono molta cura ed esperienza nella produzione e quindi anche il costo di questi prodotti è nella fascia medio-alta.

ArredaTV.com è un negozio online specializzato nella vendita di mobiletti televisori, pareti attrezzate e staffe. Ha un catalogo di centinaia di prodotti, un’assistenza qualificata e specialistica che ti aiuterà a scegliere sempre il porta TV più adatto alle tue esigenze.

Per dare ai suoi clienti un’esperienza d’acquisto sicura al 100%, ArredaTV ha messo in piedi un sistema di tutela del cliente chiamato “Garanzia Tripla”, che consiste nella garanzia sul trasporto, la garanzia sul prodotto e la garanzia soddisfatti o rimborsati. ArredaTV.com offre la spedizione assicurata gratuita in tutta Italia, ed il reso gratuito.