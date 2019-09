Ecco come assicurarsi un sistema di sicurezza all’avanguardia

Da sempre, contemporaneamente all’evolversi dei sistemi di sicurezza per la casa, i rapinatori hanno elaborato nuove tecniche per provare a eludere le difese e violare le abitazioni. Fortunatamente, oggigiorno la tecnologia ha fatto dei notevoli passi in avanti, consentendo ai sistemi di sicurezza domestici di raggiungere un altissimo livello di antielusione e una considerevole implementazione di servizi e strumenti capaci di dialogare tra loro e amplificare l’effettiva portata ed efficacia dei sistemi d’allarme. Per di più, è doveroso precisare che un buon sistema di sicurezza è alla portata di tutti e che gli incentivi statali rendono ancora più possibile trasformare la propria abitazione in un luogo sicuro e confortevole. Per installare un buon sistema di allarme è importante, innanzitutto, rivolgersi a personale qualificato e professionale, capace di fornirci assistenza e consigliarci nella pianificazione dell’impianto più consono alle nostre esigenze. La sicurezza, difatti, è una questione estremamente importante e non può essere in alcun modo affidata a personale poco esperto o che ci suggerisce soluzioni economiche dalla dubbia funzionalità.

Scegliere il sistema d’allarme migliore implica dunque possedere una buona conoscenza dei sistemi di sicurezza e delle enormi potenzialità degli impianti d’allarme collegati ad un sistema di domotica. Sul sito Ksenia Security è possibile trovare prodotti tecnologicamente all’avanguardia e capaci di fornire una sicurezza a 360°, grazie all’utilizzo di sistemi brevettati di ultima generazione e funzionalità aggiuntive che permettono ai singoli dispositivi di dialogare con un “cervello” centrale incaricato di processare i dati ed aumentare la sicurezza domestica. La centralina, difatti, è chiamata ad interpretare i dati inviati da videocamere, sensori e rilevatori sparsi per la proprietà e decifrarne il significato in modo da rendere il perimetro di riferimento estremamente sicuro e a prova di intruso.





Ogni buon sistema che si rispetti ha bisogno di videocamere ad alta definizione, capaci di osservare al meglio ogni piccolo particolare, con qualità costruttive capaci di limitare i possibili tentativi di manomissione da parte dei malintenzionati. Mini Bullet e Mini Dome di Ksenia sono le telecamere perfette per interni ed esterni, dotate di risoluzione in hd, filtro per la visione notturna, rilevazione del movimento fino a 2 aree, maschera di privacy fino a 4 aree e numerose altre funzionalità, oltre all’utilizzo di protocolli che permettono alle telecamere di essere integrate in tutti i sistemi che utilizzano software di registrazione IP o NVR. Questi modelli di telecamere possono essere alimentati attraverso il cavo LAN e di conseguenza non hanno bisogno di alimentazione esterna per funzionare; questo aspetto limita fortemente la possibilità di manomettere le telecamere e rende il sistema maggiormente sicuro.





Alle videocamere di sorveglianza è necessario affiancare degli ottimi sensori di movimento, capaci di captare ogni singolo segnale proveniente dall’ambiente in cui operano e discernere i movimenti pericolosi dai movimenti di routine del nostro appartamento. La linea di sensori Unum di Ksenia è studiata appositamente per operare anche nelle condizioni più estreme ed i sensori sono dotati di sistemi di anti-mascheramento di ultima generazione. I sensori come Unum sono inattaccabili e hanno la capacità di lavorare attraverso l’ausilio di due differenti tecnologie di rilevamento come l’infrarosso e le microonde doppler. La rilevazione del movimento, con Unum, avviene attraverso il sostegno di particolari algoritmi che consentono ai sensori di escludere falsi allarmi ed aumentare l’efficienza del servizio.





L’utilizzo di una centralina come Lares 4.0 permette ai sistemi di allarme di poter essere gestiti da smartphone o tablet, attraverso una pratica applicazione capace di affidarci, con pochi semplici click, il completo controllo della casa e della nostra sicurezza. L’applicazione, difatti, consente la gestione di ogni aspetto dell’impianto: dalla visione delle telecamere all’attivazione e disattivazione del sistema, oltre che da numerose altre funzioni e strumenti che possono aiutare ad accrescere la sicurezza degli ambienti. Ksenia ha pensato anche a sensori di fumo e temperature per far sì che, oltre ad un valido allarme antincendio, i suoi sensori possano servire al meglio per migliorare la qualità degli ambienti e della vita di chi ci abita.