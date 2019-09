Tragedia in Valsesia, due morti

Tragedia sui monti sopra Rassa, dove due persone, di nazionalità belga, sono morte dopo essere finite in un dirupo in una zona impervia sopra il paesino valsesiano. A localizzare i corpi è stato l'elisoccorso di Borgosesia intervenuto per le ricerche insieme alle squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento di Varallo Sesia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle Squadre del Soccorso Alpino. I corpi, privi di vita, sono stati localizzati in area impervia e recuperati dall'Elisoccorso di Borgosesia.