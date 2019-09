Servizio civile alla Croce Rossa: opportunità per 8 giovani

"Se sei un giovane tra i 18 ed i 28 anni e vuoi impegnare il tuo tempo al meglio, aiutando la tua comunità, partecipa al Bando per il Servizio Civile Nazionale Al Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana": l'invito è della direttivo vercellese dell'ente che, anche quest'anno, è pronto ad accogliere 8 nuovi volontari, garantendo loro un’opportunità di crescita personale e professionale.

I giovani seguiranno un percorso di formazione mirato al conseguimento di diverse qualifiche che consentiranno loro di vivere numerose esperienze come ad esempio il prendere parte all’assistenza sanitaria garantita durante manifestazioni pubbliche e sportive, svolgere servizi di dimissioni e trasporto infermi, partecipare alle giornate di raccolta e distribuzione alimentare e molto altro ancora.

Il progetto durerà 12 mesi e prevede un mensile di 439,50 euro netti per ciascuno dei partecimanti: il termine ultimo di presentazione delle domande è il 10 ottobre alle 14. "Da quest'anno - concludono dalla Cri - si potrà presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per una guida pratica alla presentazione della domanda è possibile consultare il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it Per maggiori informazioni e per qualsiasi tipo di supporto è possibile scivere alla mail alla email servizio.civile@cri.it