Pulenta e Marlus: la sagra diventa maggiorenne. E raddoppia le serate - FOTOGALLERY

La Sagra d'la Pulenta e Marlus diventa maggiorenne e festeggia il traguardo raddoppiando la manfestazione: per due week end la Bocciofila di porta Torino, in via Monte Bianco, diventa il punto di incontro di tutto il rione e di Vercelli tra buona cucina, musica e voglia di stare insieme.

"E' un grande lavoro quello che fate qui - ha detto il sindaco andrea Corsaro, tagliando il nastro dell'inaugurazione -. Per tutto l'anno siete un punto di riferimento per un rione che sta crescendo e si sta ampliando. Tenete vicino le persone e lavorate con spirito di squadra. Oggi la sagra diventa maggiorenne e io auguro di cuore a tutti voi che questa bella manifestazione continui a crescere, diventando sempre più coinvolgente".

Insieme al sindaco e a una folta delegazione della giunta, c'erano anche il consigliere regionale Alessandro Stecco e il presidente della Provincia, Alessandro Montella, che ha riabbracciato il parroco della Regina Pacis, don Mauro Rizzi "che, quando ero ragazzo, era il mio punto di riferimento in oratorio a Gattinara" ha ricordato.

In cucina, intanto, il team di cuochi coordinati dalla signora Rosa, la mamma del presidente Andrea Scicchitano, è al lavoro per sfornare i manicaretti della serata: polenta e merluzzo (fritto e in umido) sono i piatti forti della sagra, ma non mancano panissa, agnolotti, specialità alla griglia e fritti. E i ragazzi del servizio e del bar "scaldano i motori": tutti pronti a dare il meglio di sé per offrire una serata di qualità agli ospiti.

E, nel dopocena, musica e balli per trascorrere una serata di festa e allegria. Questa sera, sabato, sono di scena i Simpatia Band, mentre venerdì 20 toccherà a Patty Sound e sabato 21 all'orchestra Pino Quarto Band. Nelle giornate di domenica 15 e domenica 22, invece, la cicina sarà aperta solo a mezzogiorno e, agli anziani, verrà offerta la panissa. Tanti auguri alla Sagra "maggiorenne", dunque.