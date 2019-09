Ascom White Night: tra shopping e divertimento si vince una crociera

Un week end di shopping, occasioni, cultura e premi quello che attende i vercellesi. Tornano Fora Tut e Notte Bianca, con bancarelle in strada e le migliori occasioni di fine stagione e, in piazza Cavour, il Fora Tut dei bambini, un momento importante per fare scambi, baratti per i “commercianti in erba”. Grazie a La Nokk Ristofamily in piazza Cavour verrà inoltre allestito un gonfiabile per far divertire i più piccoli.

Sabato 14 a partire dalle 18 inizia la Notte Bianca White Ascom Night: il programma della serata comprende una serie di appuntamenti collaudati e alcune importanti novità. Tra le iniziative più apprezzate delle passate edizioni torna lo street food vercellese con punti enogastronomici gestiti e organizzati dagli operatori locali della ristorazione, della gastronomia e i pubblici esercizi interessati. Ad accompagnalo la musica di strada con una trentina di esibizioni, organizzate in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Vercelli e, in viale Garibaldi "Old American Style", il raduno di Harley Davidson organizzato, a partire dalle 16, dal bar Principe.

Tra le novità, organizzate in collaborazione con il Comune di Vercelli e Atl, alle ore 21 e alle 22 sarà possibile partecipare ad After Dark visite guidate a lume di candela alla basilica di Sant’Andrea.

Spazio anche alla musica classica, con il Viotti Day&Night, musica, cultura e divertimento il 14 e 15 settembre a Vercelli e Fontanetto Po, protagonista Giovan Battista Viotti, organizzato da Camerata Ducale.

E ancora l’esposizione auto in centro storico a cura dell’Associazione Concessionari Auto e le esibizioni di ballo a cura della palestra Dreamfit di Vercelli.

“Ringraziamo Atena Iren – dice Antonio Bisceglia, presidente Ascom – per il supporto e la condivisione delle iniziative di animazione cittadine che Ascom organizza, segnale di grande sensibilità alle dinamiche economiche del territorio. E grazie al Comune di Vercelli e all’Informagiovani per la condivisione e la disponibilità organizzativa messa in atto per la buona riuscita dell’evento”.

Novità assoluta 2019 è il grande concorso a premi, lanciato da Ascom e sponsorizzato dal Gruppo Nuova Sa-Car, con in palio una crociera per due persone nel Mediterraneo. Come fare a partecipare? È sufficiente fare acquisti nei negozi aderenti sabato 14 e domenica 15 settembre, registrarsi sul sito www.whiteascomnight.it , caricare scontrino e dati del negozio in cui si è effettuato l’acquisto. Ogni 5 euro di spesa un’opportunità di vincere.