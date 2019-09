Niente materna per la bimba non vaccinata

Niente vaccino, niente scuola materna. Non sono frequenti, ma non mancano anche nel vercellese i casi di piccoli che restano fuori dalla scuola d'Infanzia per non essere in regola con l'obbligo vaccinale.

Il caso più recente si è verificato a Moncrivello e coinvolge una bimba di 5 anni: la mamma, che già lo scorso anno aveva cercato di ottenere che la bimba potesse continuare la scuola - in intende ora scrivere al ministero (oltre che a Ufficio scolastico e Asl) per sottolineare come la legge 3 bis 119 del 31 luglio 2017 non preveda l’esclusione dei bimbi che hanno già iniziato un percorso scolastico. In attesa della risposta, tuttavia, la bimba non è ammessa in classe, rischiando di perdere l'anno di scuola materna.