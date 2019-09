Governo Conte bis: deputata biellese diventa sottosegretario

Dopo tanta attesa, la piena ufficialità: Lucia Azzolina è il nuovo sottosegretario all’Istruzione del Governo Conte 2. La notizia è arrivata poco fa al termine del consiglio dei ministri che ha nominato 42 sottosegretari, dopo estenuanti trattative tra i partiti di maggioranza: 21 in quota M5S, 18 del Pd, 2 di LeU e 1 al Movimento associativo degli Italiani all’estero.

Assieme alla parlamentare biellese, ci saranno Giuseppe De Cristofaro (Leu) e la piddina Anna Ascani, nel ruolo di viceministro all’Istruzione. “È un’emozione che non so descrivere – ci confida commossa la deputata Azzolina – Questo è un premio per tutti i sacrifici e lo studio di questi anni. Sono onorata di servire la Repubblica italiana. Ora, con grande responsabilità, mi metterò al servizio dello Stato: testa bassa, umiltà e tanto lavoro”.