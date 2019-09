Preso con l'hashish: nei guai un 19enne

Era in giro con un un po' di droga ed è finito nei guai. I Carabinieri della Stazione di Borgosesia, nell'ambito delle attività di contrasto del traffico e consumo di sostanze stupefacenti, hanno controllato, in ore notturne nel centro abitato di Valduggia, un 19enne dimorante in Cellio con Breia, trovandolo in possesso di oltre 7 grammi di hashish. Il militari hanno disposto il sequestro della sostanza stupefacente e segnalato il giovane alla Prefettura di Vercelli per i provvedimenti amministrativi di competenza.