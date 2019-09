Insulta e minaccia i carabinieri intervenuti a sedare una lite

Si è preso una denuncia per minacce a pubblico ufficiale un 27enne di Varallo che, preso dalla lite con la compagna, non ha accettato l'intervento dei carabinieri che volevano ricondurlo alla ragione. Teatro della vicenda piazza Antonini a Varallo, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia sono intervenuti per sedare una lite tra una giovane coppia che, anche sotto l'influsso di un eccesso di alcool, aveva attirato la curiosità e la preoccupazione dei passanti, inducendoli a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

I militari sono a calmare i due ma l’uomo, un 27enne dimorante in Varallo, già noto per reati contro la persona, non ha gradito l'intervento e così ha finito per scagliarsi contro i carabinieri con insulti e minacce.

Ricondotto non senza fatica alla ragione, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per minacce a pubblico ufficiale.