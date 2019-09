Denunce, patenti saltate e auto sotto sequestro dopo che due conducenti sono stati trovati con un tasso alcolico decisamente superiore a quanto consentito dalla legge.

Nell'ambito del controlli condotti dal Comando Compagnia Carabinieri di Borgosesia per porre freno al pericoloso fenomeno della guida in stato di ebbrezza, un giovane 24enne residente in Grignasco, che viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, è risultato positivo all’alcootest, con un tenore alcolico pari a 1,51 grammi per litro.

Un altro autista, un 34enne che, alla guida della propria BMW, è risultato positivo al test fornendo una risultanza pari a 1,84 grammi per litro.

Nei confronti di entrambi, oltre alla denuncia, è scattato il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida.