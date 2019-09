Colpo da mille euro: nascondono i cosmetici nella carrozzina del bimbo di tre mesi

Tentato colpo da circa mille euro, da parte di due donne residenti nel vercellese, arrestate giovedì dai carabinieri di Casale. Si tratta di due cittadine romene, M.C., 22 anni residente a Crescentino, e di I.G., 25 anni, residente a Vercelli, sorprese a rubare all’interno dell'Esselunga. Utilizzando la carrozzina in cui portavano un neonato di soli tre mesi, le due hanno nascosto prodotti di bellezza per un valore complessivo di mille euro. Il colpo, però non è andato a buon fine: subito dopo aver superato le casse, senza pagare, le due sono state bloccate dai carabinieri che hanno recuperato la merce nascosta nella carrozzina.

Entrambe sono state arrestate in flagranza per furto aggravato e la mamma del neonato è stata messa ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che si svolgerà a Vercelli. I carabinieri hanno anche segnalato la vicenda al Tribunale dei Minori.