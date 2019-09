Atc: sbloccati quasi tre milioni per lavori a Vercelli e Biella

La Regione ha autorizzato lo sblocco di quasi tre milioni di euro a favore dell'Atc Piemonte Nord (che ha in gestione anche le case popolari di Vercelli), da destinare alla manutenzione straordinaria per la riqualificazione degli impianti termici centralizzati relativi agli immobili di proprietà, uso o gestione.

Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Chiara Caucino, in occasione della seduta dalla Giunta Regionale riunita a Novara: la cifra esatta è di 2 milioni 875mila euro.



“Una buona notizia per le province di Biella e Vercelli - commenta Caucino - e soprattutto un’ottima notizia per le tasche dei contribuenti piemontesi. L’intervento infatti non graverà sulla Regione, ma inciderà su risorse iscritte a bilancio della stessa Atc”.