Dai Puffi a Occhi di Gatto: sfida a suon di cartoni animati

Sfida a suon di sigle dei cartoni animati per rendere i trinesi protagonisti della grande festa di fine estate che vede come protagonista Cristina D'Avena.

Parte il contest ideato a corredo della manifestazione e aperto a bambini ma anche ai tanti adulti cresciuti con i cartoni animati resi famosi anche dalle sigle interpretate dalla celebre cantante. E, del resto, chi non ha mai visto o canticchiato, una volta nella vita, "Noi puffi siam così...", oppure Kiss me Licia, Nanà Supergirl, Occhi di Gatto o Hello Spank?

"Inviaci la tua foto vestito da cartone animato entro il 19 settembre, venerdì sera Cristina D’Avena sceglierà il miglior adulto e il miglior Under 12 - spiega il sindaco di Trino, Daniele Pane - Fatti un selfie, tagga la pagine del comune su Facebook e mandacelo: unico requisito che si tratti di un canzone interpretata da Cristina D'Avena". La sfida è aperta: amanti dei cartoni fatevi avanti!