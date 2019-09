Trapianto capelli conveniente e professionale alla Dr. Bayer Clinics di Istanbul

Ogni anno circa 7 mila italiani si sottopongono al trapianto capelli in Turchia , meta prediletta da quanti soffrono di alopecia androgenetica. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, ricorrere al trapianto capelli non è una scelta dettata solo dalla vanità: la calvizie ha spesso un impatto negativo sull’autostima e sulla capacità di accettare sé stessi. E il fenomeno è molto esteso: intorno ai 30 anni circa il 30% degli uomini presenta problemi di calvizie, nei cinquantenni la quota sale fino al 50%. Anche le donne sono colpite dall’alopecia, ma in misura minore.

Ciò che spinge moltissimi italiani (e non solo) a operarsi in Turchia è la convenienza. In Italia il trapianto capelli costo va dai 3 mila ai 10 mila euro, mentre nel Paese mediorientale sono sufficienti 1.500- 3.500 euro. Un risparmio che non è però sintomo di scarsa qualità. Le sovvenzioni statali dedicate permettono ai centri di trapianto di mantenere standard elevati e prezzi competitivi. Ciononostante, sono da evitare le cliniche che propongono tariffe troppo basse, ossia al di sotto dei 1.500 euro.

Prima di fissare l’operazione in una clinica turca è consigliabile inoltre assicurarsi che gli interventi siano effettuati da medici specializzati. È buona regola rivolgersi solo a cliniche situate all’interno di strutture ospedaliere, preferendo quelle ospitate da ospedali privati, perché danno maggiori garanzie in termini di igiene e qualità del servizio. A questo profilo corrisponde la Dr. Bayer Clinics di Istanbul, ubicata all’interno del prestigioso Medical Park, una delle poche strutture ospedaliere della Turchia accreditate dalla Joint Commission International.

Professionalità, personalizzazione e attenzione al cliente sono alla base dell’offerta Dr. Bayer Clinics. Fondata nel 2003 dal dottor Yetkin Bayer, membro certificato della rinomata ISHRS e riconosciuto a livello mondiale come esperto nel trapianto capelli, la clinica vanta oltre 20 mila trapianti di successo. L’esperienza ultraventennale del dottor Bayer e l’altissima preparazione dei due medici che lo affiancano sono garanzia di affidabilità. Non sorprende che molti appartenenti al settore medico scelgano i servizi della Dr. Bayer Clinics: circa il 20% dei pazienti è composto da medici, infermieri e ricercatori.

I trapianti, effettuati con tecnica FUE, sono realizzati da medici certificati. Le incisioni FUE sono condotte dai dottori e non da assistenti o infermieri (come invece accade in certi centri di trapianto). Consulenze, procedure e terapie medicinali sono definite in base alle necessità del paziente.

Durante il suo soggiorno ad Istanbul il cliente è seguito dal team di assistenza, uno staff multilingue altamente qualificato e pronto a rispondere ad ogni esigenza sette giorni su sette e 24 ore su 24. Una volta tornato in Italia, il paziente ha a disposizione un servizio gratuito di assistenza telefonica (anche questo attivo 24/7) per i 12 mesi successivi all’intervento.