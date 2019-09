Calcinacci dal cavalcaferrovia del Belvedere

Dopo che quest'estate c'era stato un intervento dei Vigili del Fuoco sotto il cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna per la caduta di calcinacci, un analogo problema si è verificato, intorno alle 19.33 di giovedì in via De Rossi, sotto il cavalcaferrovia del Belvedere, intitolato alla memoria di Adriano Tournon.

Il cavalcavia, per il quale il Comune ha avviato un progetto di risanamento e ristrutturazione, risulta puntellato in più punti nella parte sottostante su via De Rossi.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli, dopo aver verificato la stabilità della struttura, si è occupata della rimozione delle porzioni di cemento pericolanti. Sul posto, per i controlli, era presente anche la polizia locale.