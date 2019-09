Servizio civile: 6 posti alla Cri di Crescentino

È stato pubblicato il bando per la selezione di circa 40mila giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia ed all'estero. Nel bando è stato finanziato anche il progetto “Croce Rossa: al servizio della Comunità 2019” presentato dalla Croce Rossa di Crescentino con 6 posti a disposizione.

Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Il progetto prevede un iniziale percorso formativo articolato con nozioni di soccorso sanitario, comunicazioni radio e gestione del centralino per poi permettere di operare in sinergia con la struttura per migliorare la risposta alle richieste di assistenza provenienti dal territorio. I volontari saranno poi impiegati nelle attività di trasporto infermi, attività di segreteria e soccorso sanitario.

Il Servizio Civile avrà la durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali ed è previsto un rimborso mensile pari a 439,50 euro.

Da quest'anno gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://<wbr></wbr>domandaonline.serviziocivile.<wbr></wbr>it.

L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e per i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, può avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Maggiori informazioni si posso richiedere rivolgendosi alla sede Cri di Crescentino in via Martiri delle Foibe 13 nei seguenti giorni ed orari:

martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18.

La scadenza di presentazione delle domande è alle ore 14 del 10 ottobre 2019.