Trino, nuovo ingresso nel CdA dell'Ipab Sant'Antonio Abate

Nuovo ingresso nel consiglio di amministrazione dell'Ipab Sant'Antonio Abate di Trino: al posto della dimissionaria Paola Irico, nominata a inizio anno in rappresentanza del Comune, torna nel CdA Chiara Martinotti che già in passato aveva ricoperto l'incarico di consigliere della casa di riposo trinese. La nomina è stata effettuata dal sindaco Daniele Pane, dopo un colloquio con la minoranza che, già in passato, aveva sottolineato la qualità del lavoro svolto da Martinotti.

“L’obiettivo – spiega Pane - era quello di trovare una persona che avesse già esperienza nell’amministrazione dell’ente e, così come emerso anche durante il colloquio con la signora Martinotti, che abbia a cuore il futuro della struttura”.

Con l'ingresso nel CdA di Chiara Martinotti viene anche rispettato il rapporto delle quote rosa: in consiglio, infatti, ci sono 3 uomini e 2 donne. Si tratta di Beatrice Fiorese presidente, Giuseppe Piovera e appunto Chiara Martinotti (rappresentanti del Comune di Trino), Gianni Casula e Gianni Gennaio (nominati dalle Confraternite).