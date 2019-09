Amazon Vercelli cerca magazzinieri: ecco come proporre la candidatura

Nuovo recruiting day per i posti di magazzinieri al polo logistico Amazon di Larizzate. Giovedì 18 settembre alle 14 al centro per l’impiego di Vercelli ci sarà un pomeriggio di selezioni realizzato in collaborazione con Manpower– Vercelli. Le persone interessate al posto di lavoro possono presentarsi nella sede di via Laviny 67 portando il curriculum vitae. Per proporre la propria candidatura al di fuori del recruiting day è possibile CLICCARE QUI e compilare il form alla voce "candidati".