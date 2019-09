Ansia per padre Enrico Masseroni, è ricoverato

Diocesi di Vercelli in preghiera per padre Enrico Masseroni, arcivescovo emerito di Vercelli, attualmente ricorverato in una struttura del vercellese. In una nota pubblicata sul sito della diocesi, il suo successore, monsignor Marco Arnolfo, "invita le Comunità pastorali dell’Arcidiocesi e i fedeli a elevare fervide preghiere per l'arcivescovo emerito, padre Enrico Masseroni, attualmente ricoverato in una struttura della nostra Provincia. In vista della festa liturgica della Esaltazione della Santa Croce, lo affidiamo alla premurosa intercessione della Beata Vergine Maria Salute degli Infermi e di Sant’Eusebio, particolarmente nei momenti di prova e di sofferenza che lo associano più da vicino al Calvario del suo Signore".

Padre Masseroni, 80 anni originario di Borgomanero, ha guidato l'arcidiocesi dal 1996 al 2014: apprezzato dalla città e a sua volta legato ai vercellesi, dopo la conclusione del mandato pastorale è rimasto a vivere in Seminario, continuando a vivere la sua intensa fede nello studio e nella preghiera.