Camion ribaltato tra Tronzano e Bianzè

Camion ribaltato ai margini della carreggiata, nella tarda mattina di mercoledì, sulla provinciale 3 tra Tronzano e Bianzè: per cause in via di accertamento, un mezzo pesante si è rovesciato in un campo.

L'autista, uscito autonomamente dall'abitacolo, è poi stato soccorso dai mezzi del 118, intervenuti insieme a una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e ai carabinieri.

L'incidente, avvenuto in modo autonomo, non ha coinvolto altre vetture: l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza il mezzo pesante, mentre le forze dell'ordine presenti hanno effettuato i rilievi di rito e regolato la circolazione sul tratto stradale.