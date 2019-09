Cena in ricordo di Andrea Bodo: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla cena in ricordo di Andrea Bodo, in programma domenica 6 ottobre al Castello di Desana. A organizzare l'appuntamento, come sempre, l'associazione Biud10 che quest'anno, ha spostato l'appuntamento alla domenica e che si affida al catering di Alvise Racioppi del ristorante Borgo Antico di BorgoVercelli, già apprezzato negli anni scorsi.



La quota individuale di partecipazione per gli adulti, comprensiva della cena e della parte che verrà devoluta in beneficenza, è di 45 euro (25 euro sono per la cena e 20 euro di contributo devoluto per le attività solidali di Biud10). Per gli adolescenti che preferiscono il menù adulti: 25 euro mentre per i bambini c'è un menù dedicato a 10 euro.



"Come da tradizione durante la cena verranno premiate le foto del concorso Biud10 in Italia e nel mondo - spiegano dall'associazione -. Se non lo avete ancora fatto ricordatevi di mandare le vostre foto alla mail della nostra associazione: info@biud10.org".

