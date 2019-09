"Per iscriversi alla camminata si va nel negozio dell'assessore?"

L'assessore alle Manifestazioni, Domenico Sabatino, finisce nel mirino della minoranza per aver messo a disposizione il proprio negozio come punto di riferimento per le pre-iscrizioni alla “Camminata senza barriere”, passeggiata di 4 chilometri, non competitiva e aperta a tutti in programma domenica 29 settembre dalle 10,30 con partenza da piazza Cavour (dove, per altro, dalle 9 verranno raccolte le iscrizioni).

L’iniziativa benefica, organizzata dall'associazione “Pagliacci nel cuore” con la partecipazione di vari enti e sponsor (tra cui il Comune che offre il suo patrocinio), è promossa a sostegno della ricerca per le disabilità neuromotorie infantili. Un appuntamento certamente meritevole di appoggio e sostegno, dunque. Ma, secondo la minoranza, c'è un problema, relativo, appunto, alle pre-iscrizioni.

“E’ stata realizzata una locandina promozionale dell’evento in cui sono riportati il logo del Comune di Vercelli e di tutti gli sponsor che sostengono l’iniziativa – si legge in un'interrogazione inviata agli organi di stampa dai consiglieri comunali del Pd, della lista civica Maura Forte, di SiAmo Vercelli e di Movimento 5 Stelle -: nella locandina sono state riportate tutte le informazioni dell’evento e tra queste relativamente alla pre-iscrizione risulta scritto: pre-iscrizione dal 9/09/19 c/o - Pelletteria Sabatino - via Dante 11. Sapendo che l’assessore Sabatino membro della Giunta Comunale di Vercelli è l’organizzatore dell’iniziativa nonché proprietario/gestore del negozio di Pelletterie Sabatino nel quale si potranno fare le pre-iscrizioni, si interroga il sindaco per sapere perché le pre-iscrizione non vengono registrate presso gli uffici comunali competenti; perché si sia ritenuto opportuno registrare le pre-iscrizioni presso la pelletteria Sabatino, attività commerciale gestita dallo stesso assessore allo Sport, manifestazioni ed eventi, creando così un possibile potenziale conflitto di interessi”.

Il documento è firmato da Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano, Alberto Fragapane, Manuela Naso (Pd), Giorgio Alfonso (lista civica Vercelli con Maura Forte), da SiAmo Vercelli e da Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle).